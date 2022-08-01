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Yerel Edirne'de yağmur hayatı felç etti
Yerel

Edirne'de yağmur hayatı felç etti

Edirne'de aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 01:54:00 -
Edirne'de yağmur hayatı felç etti

Edirne'de gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışa çarşıda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar, tüm çabalarına rağmen ıslandı.

Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Şiddetli yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, aniden bastıran ve bu kadar şiddetli olan yağmuru ilk kez gördüklerini söyledi.

Bazı vatandaşlar da, yaşanan su birikintileri nedeniyle sitem etti.

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