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Aktüel Edirne'de üzüm hasadı başladı
Aktüel

Edirne'de üzüm hasadı başladı

Hasadın başlaması nedeniyle gelenekselleşen "Hasat etkinliği" düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 09:45:18 -
Edirne'de üzüm hasadı başladı

EDİRNE (AA) - Toprak yapısı ve iklim özellikleriyle üzüm yetiştirmeye uygun olan kentlerin başında gelen Edirne'de üzüm hasadı başladı.

Bölgede pekmez, üzüm şırası, pestil ve şarap yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen üzüm salkımları tek tek kesilerek kasalarda toplanıyor, ardından işlenmek üzere tesislere gönderiliyor.

Hasat günlerinin başlanması nedeniyle Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğince geleneksel hale getirilen hasat günleri etkinliği, Uzunköprü'deki bir bağda düzenlendi.

Hasat etkinliğinde işçilerin yanı sıra bölgenin geleneksel kıyafetini giymiş öğrenciler de üzüm toplayarak poz verdi.

Dernek Başkanı Bülent Bacıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Edirne'nin geçmişten günümüze aktarılan, adına türküler yazılan bir bağcılık potansiyelinin olduğunu söyledi.

Bacıoğlu, bölgede üretilen üzümlerin hem gastronomi hem de turizm değeri açısından çok önemli olduğunu, Edirne'nin turizmini çeşitlendirme adına bu bölgedeki bağcılığı ve bağcılığa dayalı gastronomi ürünlerinin üretimini önemsediklerini ifade etti.

Etkinliğin düzenlendiği bağcılık tesislerinin Genel Müdürü Demir Öktem de üzümü olan papazkarası çeşidini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.


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