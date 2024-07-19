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Yerel Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı
Yerel

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-07-19 09:15:00 -
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 9 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında 33 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA
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