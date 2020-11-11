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Aktüel Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişi tutuklandı
Aktüel

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:42:58 -
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan'dan Edirne'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent girişinde ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler S.Y. ve V.K, kovalamaca sonucu yakalandı.

Otomobilde poşetler içerisinde 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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