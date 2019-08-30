Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Otomobilde 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.30 Ağustos 2019 Cuma 14:10
Edirne'de düzenlenen operasyonda2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,İstanbul'dan getirilecek uyuşturucunun "torbacı"lar aracılığıyla satılacağı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Şüpheli otomobil Havsa ilçesi girişinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 2 kilo 519gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler M.T, H.G. ve M.G. gözaltına alındı.
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