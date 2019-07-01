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Edirne'de trafik kazaları! Yaralılar var

Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:25
Edirne'de trafik kazaları! Yaralılar var

Gökhan Yeşildal (40) idaresindeki 1 EMH 954 Belçika plakalı otomobil, Beyendik Kavşağı'nda trafik levhasına çarptı.

Kazada yaralanan Banu (32),Miraç (8) ve Alperen Yeşildal (5) Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer bir kazada ise İsmail Sadıklar yönetimindeki hafif ticari araç İzzetiye Kavşağı'nda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Sadıklar ve araçta bulunan Alaattin Kırmızıgöz ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:25
  1. Keşan Devlet Hastanesi
  2. Beyendik Kavşağı
  3. Edirne
  4. İzzetiye Kavşağı

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