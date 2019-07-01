Edirne'de trafik kazaları! Yaralılar var Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Gökhan Yeşildal (40) idaresindeki 1 EMH 954 Belçika plakalı otomobil, Beyendik Kavşağı'nda trafik levhasına çarptı. Kazada yaralanan Banu (32),Miraç (8) ve Alperen Yeşildal (5) Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer bir kazada ise İsmail Sadıklar yönetimindeki hafif ticari araç İzzetiye Kavşağı'nda devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sadıklar ve araçta bulunan Alaattin Kırmızıgöz ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.