  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de tahrip edilen Atatürk büstü onarıldı
Aktüel

Edirne'de tahrip edilen Atatürk büstü onarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:11:01 -
Edirne'de tahrip edilen Atatürk büstü onarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Sülecik köyünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edilen Atatürk büstü onarıldı.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı açıklamada, büstün onarıldığını bildirdi.

Atatürk büstüne yapılan saldırıyı kınayan Ormankıran, "Sülecik köyümüzdeki Atatürk büstümüze yapılan tahribat sonrası belediye personelimiz köye gitti. Ekiplerimiz tarafından boyası ve onarımı yapılan büstün yeniden montajı yapıldı." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir de partisinde düzenlediği basın toplantısında, köy ziyaretleri kapsamında sakinlerin kendilerinden Atatürk büstü istemesi sonrası Sülecik köyüne yaptırdıkları ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'ın katılımıyla büstün açılışının yapıldığını anımsattı.

Türk milletinin lideri Atatürk'ün büstüne zarar verilmesinden çok üzüntü duyduklarını ifade eden Demir, Atatürk büstüne zarar veren kişi ya da kişilerin kısa sürede tespit edilmesini umut ettiğini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası ilk teklif İran'dan geldi!
Ekonomi

Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası ilk teklif İran'dan geldi!

Karadeniz'de keşfedilen ve yukarı yönlü revize edilen doğal gaz, Türkiye'yi önemli bir konuma çıkardı. Enerji uzmanları, 2025 yılında sona e..
Erdoğan'ın TTB'ye tepkisi sonrası düğmeye basıldı! Çoklu baro modeli yolda
Gündem

Erdoğan'ın TTB'ye tepkisi sonrası düğmeye basıldı! Çoklu baro modeli yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Tabibler Birliği ile ilgili açıklamasının ardından AK Parti’nin hukukçuları düğmeye bastı. Bu kapsam aynı ilde..
Ermenistan ordusunda kitlesel firar! Azerbaycan duyurdu
Dünya

Ermenistan ordusunda kitlesel firar! Azerbaycan duyurdu

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun 18'inci motorlu piyade tümeninde kitlesel firar olduğunu bildirdi.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay