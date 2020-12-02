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Aktüel Edirne'de sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde bir otomobilde uyuşturucu bulundu
Aktüel

Edirne'de sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde bir otomobilde uyuşturucu bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-02 23:42:21 -
Edirne'de sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde bir otomobilde uyuşturucu bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'de sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde bir araçta uyuşturucu madde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri çeşitli noktalarda uygulama yaptı.

Uygulama sırasında pek çok araç ve paket servis hizmeti veren kuryenin belgeleri kontrol edildi.

Denetlemede 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 186'şar lira ceza uygulandı.

Kısıtlama ihlali yapan kişilerin olduğu arabada bir miktar metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu bulundu.

Araç sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

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