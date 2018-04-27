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Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu

Edirne'de şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi,  yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

27 Nisan 2018 Cuma 19:29
Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu

 Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte güneşli havada başlayan  yağmur kısa sürede etkisini artırdı.

 Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu,  sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

 Bazı vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle bazıları ise iş yerlerinin  tenteleri altına sığınarak yağmurun azalmasını bekledi.

 Meteoroloji yetkilileri, kuzeyden gelen hava dalgasının kısa sürede  yağmura neden olduğunu, sıcaklığın 24 derece ölçüldüğü kentte sağanağın devam  etmeyeceğini bildirdi.

 Kente yakın bazı bölgelerde kısa süreli dolu yağışının da yaşandığı  kaydedildi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:29
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