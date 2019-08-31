0553 313 94 23

Edirne'de şekeri düşen sürücü tarlaya girdi

Keşan-Malkara yolunda seyir halinde olan araç sürücüsünün şekeri düştü.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:06
Edirne'de şekeri düşen sürücü tarlaya girdi

Kaza, bugün Keşan-Malkara yolunda saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Keşan’dan Malkara yönüne doğru seyir halindeki 34 VP 4575 plakalı araç sürücüsü Necdet Ü., Keşan’dan çıktığı sırada şekeri düştü. Gözleri kararan şoför daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tarlaya uçtu.

Necdet Ü. ve yanında bulunan annesi Servet Ü. ve teyzesi Müşerref A., kaza sonrası hafif yaralanırken, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavileri yapıldı.

'KENDİMİZİ TARLANIN ORTASINDA BULDUK'

Kaza ile ilgili konuşan Servet Ü. bir anda ne olduğunu anlamadığını belirterek, "Yola çıkmadan önce yol üstünde bulunan benzin istasyonunda aracın lastiklerini kontrol edip tüm hazırlıklarımı yapmıştım. Yola çıktıktan sonra hesap etmediğim bir şey oldu, şekerim düştü ve gözlerim karardı, kendimizi tarlanın ortasında bulduk. Şükür ki kimseye bir şey olmadı" diye konuştu..

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:06
  1. edirne
  2. keşan
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sekmen’den yatırımlara yerinde inceleme
    1. Sekmen’den yatırımlara yerinde inceleme
    2. Başkan Sekmen, Tekirdağlılarla buluştu
    3. Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme..
    4. Wakeboard Kulüplerarası Türkiye..
    5. Kamu Başdenetçisi Malkoç Bulgaristan'da
    6. Sivasspor, Gaziantep maçı..
    7. Hindistan'da patlama: 12 kişi öldü, 58..
    8. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    9. Yunanistan karar verdi! Türkiye'ye..
    10. 9. Transanatolia Rally Raid yarışı..
    11. Safranbolu’da Bisiklet Festivali’ne..
    12. Balıkesir'de "av sezonu"na dualarla..
    13. Afrin'de Türkiye'ye teşekkür
    14. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcıları,..
    15. Belçika'da pole pozisyonu Charles..
    16. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4..
    17. Tekirdağ’da hafriyat kamyonu devrildi:..
    18. İspanya, Tunus'u farklı yendi
    19. Porto hocasından Aboubakar yanıtı!
    20. Yemen'in güneyinde iç savaş..
    21. MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak..
    22. Sivasspor, Gazişehir Gaziantep maçına..
    23. Sultanbeyli'de cinayet
    24. ’Vasiyet’ ilk kez Safranbolu’da açık..
    25. İran Hazar Denizi'nde askeri tatbikata..
    26. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
    27. MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak..
    28. Rüzgar, EDS direğini devirdi
    29. Mardin’de uyuşturucu ve kaçakçılık..
    30. WAKO Gençler Avrupa Kick Boks..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı