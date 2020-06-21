Edirne'de sağanak nedeniyle yol çöktü

EDİRNE (AA) - Edirne'de, sağanak nedeniyle yoğun su birikintisinin oluştuğu yolda çökme meydana geldi.

Kentte aniden başlayan ve etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sırasında zaman zaman dolu da yağdı.

Şehit Emniyet Müdürü Ertan Turan Caddesi'nde yoğun su birikintisi nedeniyle yolda çökme oluştu.

Vatandaşlar çöp konteynerleri ve sandalyelerle yolun çöken bölümü etrafında önlem aldıktan sonra durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi.

Belediye ekipleri çöken alanda onarım çalışması başlattı.

Esnaf Faruk Öztürklü, AA muhabirine, dükkanının önünde beklediği sırada yolun çöktüğünü söyledi.

Yağmur suyunun çöken alana dolduğunu anlatan Öztürklü, "Biz de esnaf olarak çöken yerin etrafında araçlar düşmesin diye önlem aldık." dedi.

Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, yoğun su birikintisi olan yerleri trafiğe kapattı.

1. Murat Mahallesi'nde kafelerin bulunduğu sokaktaki iş yeri sahipleri ve çalışanları da dükkanlara su girmemesi için yoğun çaba gösterdi.