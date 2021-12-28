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Yerel Edirne'de sağanak hayatı felç etti: Hepsi su altında kaldı!
Yerel

Edirne'de sağanak hayatı felç etti: Hepsi su altında kaldı!

Meteoroloji'nin art arda verdiği uyarıların ardından Edirne Uzunköprü'de etkili olan sağanak, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sanayi sitesinde onlarca iş yeri sular altında kalırken vatandaşlar, göle dolan sokaklarda yürümekte zorlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 17:03:00 -
Edirne'de sağanak hayatı felç etti: Hepsi su altında kaldı!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken vatandaşlar, göle dönen yerlerdeki suları kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Uzunköprü'de öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Uzunköprü Sanayi Sitesi’nde de çok sayıda iş yeri su altında kalırken, vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Edirne 5 günlük hava durumu

Edirne'de bugün başlayan şiddetli yağmurlar kenti olumsuz etkilerken yağışların yarın ve perşembe günü de aralıksız devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, kentte kaydedilmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

29 Aralık Çarşamba: 17°C

30 Aralık Perşembe: 17°C

31 Aralık Cuma: 17°C

1 Ocak Cumartesi: 17°C

2 Ocak Pazar: 17°C

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