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Aktüel

Edirne'de sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:10:46 -
Edirne'de sağanak etkili oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de yoğun sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da minibüs duraklarına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri de oluştu.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, hafta ortasına kadar yağışlı hava olması bekleniyor.

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