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Aktüel

Edirne'de sağanak

2020-04-26 18:39:54 -
Edirne'de sağanak

EDİRNE (AA) - Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların büyük bir bölümü evde kalırken, alışveriş yapmak için dışarı çıkanlar ise şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, gök gürültülü sağanağın aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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