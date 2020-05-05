  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Edirne'de Roman efsanesinin büyüttüğü Kakava Festivali'nde "korona" sessizliği

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:11:38 -
Edirne'de Roman efsanesinin büyüttüğü Kakava Festivali'nde "korona" sessizliği

EDİRNE (AA) - Edirne'nin turizmdeki önemli değerlerinden Kakava - Hıdrellez Şenlikleri, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başka bahara kaldı.

Romanlar'ın Hıdrellezi olarak bilinen ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti Edirne'ye çeken Kakava, salgın nedeniyle kutlanamadı.

Doğanın uyanışının bolluk ve bereket dileği ile eğlenceli şekilde kutlandığı Kakava Şenlikleri geleneğinin devamı için sadece Kakava ateşi sembolik şekilde yakıldı.

Edirne turizmine efsanesiyle katma değerini her geçen yıl artıran Kakava - Hıdrellez Şenlikleri, salgın tehdidinin son bulmasıyla gelecek yıllarda kutlanmaya devam edecek.

- Kakava Efsanesi

Romanların Kakava'ya ait en önemli söylencelerinin başında Baba Fingo yer alıyor.

Efsaneye göre, Mısır'da Firavun'un zulmettiği Romanların lideri Baba Fingo, firavunun ordusundan saklanmak için Kızıldeniz'e giriyor ve bir daha çıkmıyor. Romanlar, Hıdrellez günü Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağı inancını taşıyor. Romanların nehir kenarında özel eğlence ritüelleriyle kutladığı Kakava (Hıdırellez), dünyanın pek çok yerinden turisti Edirne'ye çekiyor.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı