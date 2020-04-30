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Aktüel

Edirne'de piknik yapan ve kurallara uymayan kişilere para cezası

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:19:51 -
Edirne'de piknik yapan ve kurallara uymayan kişilere para cezası

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 15 kişiye toplam 5 bin 880 lira ceza yazıldı.

Jandarma ekipleri, Yolüstü, Musabeyli ve Tayakadın köylerinde bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi.

Bölgede piknik yapan ve kurallara uymayan 15 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince "emre aykırı davranış" suçundan 392'şer lira ceza yazıldı.

Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

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