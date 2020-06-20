  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Edirne’de pes dedirten olay

Edirne’de, kent içi topu ulaşımın sağlandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi’ne ait (ETUS) minibüse maskesiz binmek isteyen kişinin minibüse binmesine izin vermeyen şoför darp edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:19:30 -
Edirne’de pes dedirten olay

Edirne’de, kent içi topu ulaşımın sağlandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi’ne ait (ETUS) minibüse maskesiz binmek isteyen kişinin minibüse binmesine izin vermeyen şoför darp edildi.


Edirne’nin şehir merkezinden aldığı yolcuları Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne taşıyan C. B.’nin sevk ve idaresindeki 22 M 0068 plakalı minibüse maskesiz binmek isteyen yolcuyu korona virüs tedbirleri kapsamında minibüse almayan şoför darp edildi. Olayın ardından şikayetçi olan şoför C.B. sağlık kontrolü için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirilirken olayın şüphelisi Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı