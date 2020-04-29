Edirne'de pastane sahibinden koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara jest

EDİRNE (AA) - Edirne'de pastane sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ürünlerinden göndererek destekte bulundu.

Erol Baytar, sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne 50 kutu pasta gönderdi.

Baytar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının bu süreçte fedakarca çalıştığını ifade eden Baytar, "Sağlık çalışanlarımıza böyle bir süreçte destek olmak için tatlı bir sürpriz yapmak istedik. İnşallah bu zor günleri hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.