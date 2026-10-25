  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cami önünde yarı çıplak dolaşıp idrarını yaptı! Sonrası daha da felaket Dertleri basın özgürlüğü değil! Hırsızlığı aklama mitingi Kukla müftüler atıyor okullarımızı kapatıyor! Yunan ipini kopardı Prof. Dr. Nazım Elmas: İHA-SİHA devrimi dijitalde de olmalı İstanbul’da gece kulüplerine operasyon! Kokain, silah ve 300 bin TL ele geçirildi Yeni Partili belediye başkanı hakkında şoke eden iddialar! Karahasanoğlu’ndan basın özgürlüğü çıkışı: Size özgürlük, Akit’e mahkeme mi? MURAT AĞIREL! GAZETECİLİK YAP, OPERASYON ÇOCUKLUĞU YAPMA Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e Hodri Meydan: Ispatla Milletvekilliğimden istifa edeceğim Büyük değişiklik! Marketlere yüzde 20 yerli şartı geliyor Kabe ve Mescid-i Nebevi imamlarından sert tepki: Allah’ın emrine aykırı! Dinen suç
Yerel Edirne’de park halindeki otomobil alev alev yandı
Yerel

Edirne’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Edirne’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Edirne’de park halindeki otomobil, motor kısmından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Edirne’ye gelen sürücü, Bulgaristan plakalı K8971BH plakalı otomobilini sokağa park etti. Bir süre sonra aracın motor kısmından kıvılcımlar çıkmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, otomobilden uzaklaşırken araç kısa sürede alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23