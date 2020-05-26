  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Edirne'de ölü bulunan kadının cinayet zanlısı oğlu ve komşuları tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:45:05 -
Edirne'de ölü bulunan kadının cinayet zanlısı oğlu ve komşuları tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde önceki gün ölü bulunan 61 yaşındaki kadının cinayet zanlısı oğlu ve komşuları tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kavakayazma köyüne 2 kilometre uzaklıkta sazlıklar arasında ölü bulunan Fatma Günay'ın cinayet soruşturmasıyla ilgili Günay'ın oğlu Aykut Günay komşuları Ercüment A. ve Jülide A'yı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen Aykut Günay, Ercüment A. ve Jülide A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatma Günay'ın kayıp ihbarı sonrası AFAD bölgede arama yapmış, kadının cansız bedenine ulaşmıştı. Aramalara cinayet zanlısı olarak tutuklananlar arasında yer alan Aykut Günay'ın da ekiplerle aramaya katıldığı belirtildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı