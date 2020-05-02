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Edirne'de minibüs köprüden düştü: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 21:03:23 -
Edirne'de minibüs köprüden düştü: 1 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de minibüsün köprüden düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

A.T idaresindeki 39 DT 572 plakalı minibüs Saraçhane Köprüsü'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu S.B, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviyi kabul etmeyen ve yapılan ölçümde 2.07 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü A.T, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.



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