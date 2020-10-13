  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Aktüel

Edirne'de kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:49:30 -
Edirne'de kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir anda başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden ortaya çıkan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da minibüs duraklarına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri de oluştu.

Edirne-Kapıkule karayolunun 7. kilometresinde yola devrilen ağaç, polis ekipleri tarafından yol kenarına çekildi.

- Fırtına nedeniyle balıkçılar Sultaniçe Limanı'na demir attı

Özellikle Edirne'nin güneyinde, Enez ilçesinde sağanak ve fırtına, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Sabah balığa çıkan 20 gırgır teknesi, fırtına ve yağış nedeniyle Sultaniçe Limanı'na sığınmak zorunda kaldı.

Balıkçıların limanda bekleyişleri sürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'in önerisi reddedildi... Rusya'dan skandal Türkiye vetosu!
Gündem

Aliyev'in önerisi reddedildi... Rusya'dan skandal Türkiye vetosu!

Rusya, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddederek yeni bir skan..
Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması
Dünya

Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması

Milyarder Bill Gates, hayatın ancak ikinci nesil koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesinden ve virüsün küresel olarak ortadan kaldırılmas..
Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu
Gündem

Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzun süredir uzaktan eğitim gören ilkokul, köy okulları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri, lise hazırlık sını..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay