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Aktüel Edirne'de kısıtlamaya uymayan ve polise mukavemet eden alkollü sürücü polis merkezine götürüldü
Aktüel

Edirne'de kısıtlamaya uymayan ve polise mukavemet eden alkollü sürücü polis merkezine götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-13 00:04:27 -
Edirne'de kısıtlamaya uymayan ve polise mukavemet eden alkollü sürücü polis merkezine götürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polise mukavemet eden alkollü sürücü polis merkezine götürüldü.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kentin birçok noktasında denetim yapıldı.

Ekipler Güney Çevre Yolu'nda A.O'nun kullandığı 21 ABK 072 plakalı otomobili durdurdu.

Polis ekipleri maskesi olmayan A.O'yu maskesini takması için uyardı.

Alkol kontrolü yapmak isteyen ekiplere zorluk çıkaran A.O, uzun süre alkol ölçümü yaptırmak istemedi.

Alkol testinde 148 promil alkollü çıkan A.O, polisin kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle hakkında cezai işlem yaptığı tutanağı yırttı.

Polis ekiplerine mukavemet gösteren A.O. polis merkezine götürüldü, aracı ise çekiciyle otoparka çekildi.

Öte yandan denetimde ehliyeti olmayan bir sürücüye de ceza uygulandı.




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