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Edirne'de jandarma bile şaştı kaldı! Kafesin içinde yüzlercesi...

Jandarma ekiplerinin durdurduğu kamyonette,  yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen aralarında kakarikiden, ispinoza,  muhabbet kuşundan Hint bülbülüne çok sayıda kuş bulundu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:22
Edirne'de jandarma bile şaştı kaldı! Kafesin içinde yüzlercesi...

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala Paşaköy köyünde U.K  idaresindeki kamyoneti durdurdu. 

Araçta, bin 523 muhabbet kuşu, 150 kanarya, 588 sultan papağanı, 20  minyatür kumru, 30 Hint bülbülü, 80 cennet papağanı, 30 kakariki kuşu, 15 ispinoz  olduğu tespit edildi. Kuşların bazılarının havasızlıktan telef olduğu belirtildi.

Hayvanların yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlendi. 

Olayla ilgili sürücü U.K ile F.Y gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:22
  1. Edirne
  2. kuş

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