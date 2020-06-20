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Aktüel

Edirne'de iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı, iki tüfeğe el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:31:02 -
Edirne'de iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları'nda iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan F.Ü. S.K. ve H.C. ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili V.D, M.Ü, S.K. ve İ.Ü'yü gözaltına aldı, kavgada kullanılan iki tüfeğe el koydu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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