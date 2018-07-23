Edirne'de hudut askerleri FETÖ'cülere geçit vermedi
Hudut askerleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2'si eski öğretmen 4 şüpheliyi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:46
"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 4 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.
Yunanistan'a kaçma girişimindeki şüphelilerin, FETÖ üyeliğinden aranan İ.A., Ç.B., T.B. ve M.A. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya teslim edildi.
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