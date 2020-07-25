  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet alev aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 17:36:47 -
Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet alev aldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklette çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Yasevim İlgüz'ün kullandığı 22 ABB 509 plakalı motosiklet, kavşaktan ara sokağa dönmeye çalışan hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, savrulan motosiklet bir kafenin camekanına çarparak alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosikletteki alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Motosikletin çarptığı kafede yangın nedeniyle hasar oluştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı