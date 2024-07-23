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Yerel Edirne'de gök gürültülü sağanak!
Yerel

Edirne'de gök gürültülü sağanak!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 16:55:00 -
Edirne'de gök gürültülü sağanak!

Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşama kadar Edirne'nin Enez, İpsala ve Keşan ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel şekilde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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