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Gündem Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
Gündem

Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 09:19:00 -
Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Taşlımüsellim köyü yakınlarında 34 EKD 628 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve tarlaya devrildi. Kazada yaralanan 1'i sürücü 16 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Düzensiz göçmenlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralı göçmenlerin ifadelerinde Bulgaristan'a geçiş yapmak üzere İstanbul'dan yola çıktıkları minibüste 30'dan fazla kişi bulunduğunu belirttikleri öğrenildi.

Kazada yaralanmayan göçmenlerin olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

 

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