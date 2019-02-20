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Edirne'de FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Edirne'de, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:32
Edirne'de FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:32
  1. Edirne
  2. FETÖ
  3. gözaltı

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