Edirne'de FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Edirne'de, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.20 Şubat 2019 Çarşamba 16:32
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ