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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

Edirne'de düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 34 kişi yakalandı.

15 Ekim 2019 Salı 09:31
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında yaptıkları uygulamalarda, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonlarda 34 Afganistan uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin alınan parmak izi örneklerinde farklı kimlik bilgileri verdikleri tespit edildi.

Düzensiz göçmenler hakkında "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçundan soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 09:31
  1. Afganistan
  2. düzensiz göçmen operasyonu

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