Edirne’de drone ile ilaçlama dönemi başladı

Edirne’nin Enez ilçesinde ilaçlama yapmak üzere 5 drone havalandırıldı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, bir ay önce yaptığı açıklama ile Enez’de drone kullanarak ilaçlama yapılacağına dair bilgi vermişti. Başkan Özkan Günenç’ten alınan bilgiye göre; drone ile ilaçlama yapılması ile ilgili çalışmalar hafta sonu itibariyle başladı. Enez Trapez mevkisinde yapılan çalışmalarda, aynı anda 5 drone havalandırıldı. Üst sınıf teknolojinin kullanıldığı dronelar ile sisteme ilaçlanacak alanın ada/parsel numarası girilerek ya da uydu üzerinden alan belirleyerek istenilen her noktada, istenilen her seviyede ve gerekli ilaç miktarı kullanılarak ilaçlama yapılabiliyor. Başkan Günenç, hafta sonu ilk denemelerin yapıldığı ilaçlama çalışmalarının başarılı geçtiğini belirterek, ilk ilaçlamanın larva döneminde başlayacağını ve sinekle mücadelenin en üst teknolojiyle, en kaliteli ilaçlar kullanılarak, doğaya zarar vermeden yapılacağını dile getirdi.