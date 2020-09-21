  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de doğaseverler "Traklar"ın izinde yürüdü
Aktüel

Edirne'de doğaseverler "Traklar"ın izinde yürüdü

Doğaseverler, Edirne'deki tarihi rotada yer alan "Trak Yürüyüş Parkuru"nun 14 kilometrelik etabında yürüyüş gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:44:26 -
Edirne'de doğaseverler "Traklar"ın izinde yürüdü

EDİRNE (AA) - Edirne'de doğaseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak doğa yürüyüşlerine devam ediyor.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Bulgaristan sınırında yer alan "Trak Yürüyüş Parkuru"nun 14 kilometrelik etabını yürüdü.

Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyündeki Traklar'ın izlerini taşıyan "dolmen"den başlayan yürüyüş, "menhir mezarları"nın bulunduğu bölgede devam etti.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine uyarak güzel bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni sezona Balkan köylerinde başladıklarını belirten Altun, "Salgına karşı tüm önlemlerimizi alarak doğa ile buluştuk. Traklar'ın izinde yürüdük." dedi.

Doğayla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Lalapaşa ilçesinin Hacıdanişment köyü yakınlarında yer alan dolmeni görerek başladığımız yürüyüşümüzde, ilk molamızı menhirlerin olduğu bölgede verdik. Böylece M.Ö. 1400'lerde bu bölgede yaşayanların iki tür mezar şeklini görmüş olduk. Daha sonra kurumakta olan yaprakların eşliğinde kuruyan dereleri takip ederek rotamıza devam ederken doğanın bu haline üzüldük. Aylar sonra doğaya çıkıp tarihi rotada Traklar'ın izinde yürümek ve doğada olmak çok güzeldi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Artık gücünüzün farkına varın'
Okur Postası

'Artık gücünüzün farkına varın'

Gazetemiz okurlarından Bülent Düğenci, "Artık gücünüzün farkına varın" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu
Gündem

Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu

Türkiye'nin İHA'lar konusundaki serüveni Arap medyasında gündem oldu. Türkiye'nin bu alanda dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldiğini ..
Libya'dan kritik Türkiye açıklaması
Dünya

Libya'dan kritik Türkiye açıklaması

Libya Türkiye'yle birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye yönelik programları uygulamaya başladı.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı