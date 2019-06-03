Edirne'de çok sayıda göçmen yakalandı! Edirne’den yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 33 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Çiftlikköy mevkisinde yaptıkları kontrollerde, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Pakistan uyruklu 33 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ş.K, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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