Edirne'de, cinnet getiren şahıs annesini ve evini benzin döküp yaktı

Edirne’de, kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen bir genç, cinnet getirdi.

Motosikletinden aldığı benzini annesinin üzerine döken şahıs, annesiyle birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi.

Hem annesini hem evi yakan şahsın, evden ayakkabısız bir şekilde çıkıp, “Annemi de evi de yaktım hadi gidin de kurtarın.” dediği öğrenildi.

İHA’nın haberine göre; mahalle sakinleri, şahsın daha önceden de annesine şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Ev kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan anne S.B., yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

İtfaiyenin yoğun çabalarının ardından söndürülen yangın sonrasında, evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Polis, hem annesini hem evi yakan A.D. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

“Kadını bahçede yanmış bir şekilde gördük”

Kadını yanıklar içinde gördüğünü ifade eden Rozerin Kalkan, çok korktuğunu belirterek, “Tesadüfen kardeşim cama çıktığında yangın olduğunu gördü. Yangın sırasında biz evdeydik doğalgaz ve elektrikler kesildi, biz de etkilenebilirdik. Ekipler geldikten sonra kadını bahçede yanmış bir şekilde gördük. Nefes bile almakta zorlanıyordu. Durumu çok kötüydü.” dedi.

Vatandaşlardan Berrin Erdem ise oğlunun annesini benzinle yaktığını ve çok kötü yanıklar içinde hastaneye kaldırıldığını söyledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.