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Aktüel

Edirne'de çeltik tarlası fotoğrafçılara doğal stüdyo oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-09 09:20:37 -
Edirne'de çeltik tarlası fotoğrafçılara doğal stüdyo oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de fotoğrafçılar, Trakya'da çiftçilerin "beyaz altın" olarak adlandırdığı çeltik tarlalarında en güzel kareyi yakalamak için çaba harcadı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğiyle Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün çeltik tarlasında düzenlenen Çeltik Tarla Günleri Fotoğraf Etkinliği'ne çok sayıda fotoğrafçı katıldı.

Tarla girişinde etkinliğe katılanların ateşleri görevlilerce ölçüldü ve maske dağıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım ve turizmi bir araya getirdiklerini söyledi.

Türkiye'deki çeltiğin yüzde 50'nin Edirne'de üretildiğini belirten Soytürk, "Fotoğraf sanatçılarımıza gerekli tedbirleri aldırarak güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde biraz nefes almaya ihtiyacımız var bugün hep birlikte güzel kareler yakaladık. Sayın Valimiz Ekrem Canalp'e ve fotoğraf tutkunlarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bölgenin ürünlerinden lavanta, ayçiçeği ve çeltikle ilgili etkinlikler yaptıklarını anlatan Soytürk, gelecek yıl buğday hasadının ardından balya ve arıcılık konularını içeren etkinlikler planladıklarını da anlattı.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz de düzenledikleri etkinliklerle bölgenin ürünlerine ve fotoğraf sanatına katkı sağladıklarını ifade etti.

Etkinliklerde fotoğrafçıların doğal alanlarda çalışmalar yaptığını söyleyen İyiiz, "Kendi fotoğraflarımızı daha rahat bir şekilde zenginleştiriyoruz. Modellerimize doğal stüdyoda istediğimiz pozları verdirebiliyoruz. O bakımdan bu etkinliklerin fotoğrafçılara ciddi katkıları var." şeklinde konuştu.

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