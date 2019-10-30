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Yerel

Edirne'de bir araç Meriç Nehri'ne düştü

Edirne'de Meriç Nehri'ne düşen pikap sudan çıkarıldı.

2019-10-30 17:23:00 -
Edirne'de bir araç Meriç Nehri'ne düştü

Alphan Teknikel'in kullandığı pikap, Bosnaköy köyü Nato Köprüsü mevkisinde nehir kenarında ilerlerken aniden yarıya kadar suya battı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Edirne Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD Müdahale Şube Müdürü Faruk Öztürk, suya girerek araca müdahale etti.

Sürücü ve yanındakiler de kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

"Sürekli girip çıktığım yerler burası"

Olayda yaralanan olmazken, yarıya kadar suya batan araç kepçeyle çıkarıldı.

Sürücü Teknikel, İstanbul'dan gelen misafirleriyle nehir kenarında aracıyla gezdiğini belirterek, "Sürekli girip çıktığım yerler burası. Altından kum mu çekilmiş, bir şey olmuş herhalde, battık, gömüldük. Vatandaşlar ambulansı, AFAD'ı yönlendirmişler. Sağ olsunlar geldiler. Kepçeyle aracımızı sudan çıkardık." dedi.

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