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Edirne'de bin 39 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de dört günde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan bin 39 düzensiz göçmen yakalandı.

16 Temmuz 2019 Salı 17:31
Edirne'de bin 39 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. 

Havsa, Uzunköprü, Meriç ve Enez ilçeleri ile sınır köylerinde dört gün boyunca yapılan denetimlerde Somali, Bangladeş, Myanmar, Kamerun, Pakistan, Cezayir, Afganistan, Irak, Libya, Fas, Filistin, Mısır ve İran uyruklubin 39 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı. 

Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:31
  1. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  2. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  3. Somali
  4. Bangladeş
  5. Myanmar
  6. Kamerun
  7. Pakistan
  8. Cezayir
  9. Afganistan
  10. Irak
  11. Libya
  12. Fas
  13. Filistin
  14. Mısır
  15. İran
  16. düzensiz göçmenler
  17. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  18. Uzunköprü
  19. Meriç
  20. Havsa
  21. Enez

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