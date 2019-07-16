Edirne'de bin 39 kaçak göçmen yakalandı Edirne'de dört günde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan bin 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Havsa, Uzunköprü, Meriç ve Enez ilçeleri ile sınır köylerinde dört gün boyunca yapılan denetimlerde Somali, Bangladeş, Myanmar, Kamerun, Pakistan, Cezayir, Afganistan, Irak, Libya, Fas, Filistin, Mısır ve İran uyruklubin 39 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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