Edirne'de ayçiçeği tarlaları yürüyüş rotalarına girdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de "doğanın sarı gelini" olarak nitelendirilen ayçiçeği tarlaları, sunduğu görsel güzellikle doğa yürüyüşçülerinin dikkatini çekiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ara verilen spor etkinliklerinin yeniden başlamasının ardından, Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) yürüyüş branşı üyeleri, bölgede çiçek açmaya başlayan ayçiçeklerinin arasında 10 kilometre yürüdü.

Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyarak gerçekleştirilen yürüyüşte sporcular, sarı ve yeşil rengin hakim olduğu tabiatın içinde olmanın huzurunu yaşadı.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "yeni normal" süreçte doğayla iç içe etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Ayçiçeği tarlalarının yürüyüş rotası haline geldiğini belirten Altun, "Edirne'de 'doğanın sarı gelini' olarak adlandırılan ayçiçeği tarlaları görsel bir şölen sunuyor. Biz de doğa tutkunları olarak bu haftaki yürüyüş etkinliğini ayçiçeği tarlaları çevresinde planladık. Kovid-19 tedbirleri uygulamalarına riayet ederek güzel bir yürüyüş gerçekleştirildi." diye konuştu.