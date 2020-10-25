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Aktüel Edirne'de Aşçı Yahya Baba ritüeline turistler de katıldı
Aktüel

Edirne'de Aşçı Yahya Baba ritüeline turistler de katıldı

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni gezen turistler, Tunca Nehri'ndeki balıkları pirinç pilavıyla besledi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 10:54:56 -
Edirne'de Aşçı Yahya Baba ritüeline turistler de katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde, Osmanlı döneminde yemeklerin kalanıyla Tunca Nehri'ndeki balıkları besleyen Aşçı Yahya Baba'nın ritüeline müzeyi ziyaret eden turistler de katıldı.

İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, İzmit ve Çanakkale'den gelen çok sayıda ziyaretçi, koronavirüs tedbirlerini de alarak Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti.

Müze ziyaretinin ardından "Aşçı Yahya Baba" kabrini ziyaret eden vatandaşlar, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Ruhi Pehlivancık'tan bilgi aldı.

Dua okunmasının ardında Tunca Nehri'ndeki balıklara pirinç pilavı atıldı.

Balıkesir'den gelen Murat Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşçı Yahya Baba'dan çok etkilendiğini söyledi.

Ritüele katıldığı için mutlu olduğunu belirten Girgin, "Çok güzel mesajlar verildi. Hayatta hiçbir şeyin zayi olmaması gerektiği, herkesin bu işten hakkı olduğunu burada da öğrenmiş olduk." dedi.

Bursa'dan gelen Gizem Melek Uzun ise müzeyi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Çok beğendim, tarihi canlandırmak bağlamında çok güzel, o hissiyatı iliklerine kadar yaşıyorsun. Ritüelin, canlandırmanın sonuna doğru gözlerim doldu. Çok beğendim. Çok değerli ve kıymetli şeyler. Tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor ki ilerleyebilelim." diye konuştu.

Müze Müdürü Pehlivancık, 532 yıllık külliyede aşevi, imaret geleneğini hayata geçirdiklerini anlattı.

Bugün Aşçı Yahya Baba'yı bir kez daha andıklarını, şehir dışından gelen misafirlere ve müzenin bulunduğu mahalledeki ihtiyaç sahiplerine lokma dağıttıklarını vurgulayan Pehlivancık, "Ritüeli her hafta gerçekleştiriyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun himayeleri ve desteğiyle ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı daha sık şekilde organize etmek ve kurumsal şekilde hizmet sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, müzenin bulunduğu Yeniimaret Mahallesi'nin kadınları da ritüel kapsamında yaptıkları lokmaları ziyaretçilere ikram etti.

Ritüele Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.








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