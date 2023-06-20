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Yerel Edirne'de ajanlık suçlamasıyla yakalanmışlardı! Beraat ettiler!
Yerel

Edirne'de ajanlık suçlamasıyla yakalanmışlardı! Beraat ettiler!

Yeniakit Publisher
2023-06-20 17:14:00 -
Edirne'de ajanlık suçlamasıyla yakalanmışlardı! Beraat ettiler!

Edirne'de sınırda yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılandığı davada beraat kararı verildi.

Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Dedeağaç Polis Müdürlüğünde çalışan trafik polisi E.V. ile arkadaşı A.T. katılmadı.

Sanıkların avukatı Mehmet Efe Tuna savunmasında suçun yasal unsurlarının oluşmadığını, suçun oluşabilmesi için yasak bölgeye hile veya gizlice girilmesi gerektiğini belirterek müvekkillerinin beraatını istedi.

Mahkeme, E.V. ile arkadaşı A.T'nin beratına daha önce yatırdıkları 50 bin liralık teminatın da geri iade edilmesine karar verdi.

- Olay

6 Aralık 2021 Pazartesi günü Yunanistan vatandaşları polis E.V. ile A.T. güvenlik güçleri tarafından sınır köylerinden Doyran ve Elçili arasındaki 1. derece askeri yasak bölgede bir otomobilde yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilmişti.
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Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

Şüpheliler ifadelerinde navigasyonun yönlendirmesi sonucu bölgeye yanlışlıkla gittiklerini belirtmişti.

Yunanistan polisi E.V. ile yanındaki A.T'nin avukatları tarafından verilen yurt dışı çıkış yasağına ilişkin itiraz dilekçesi, 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilmiş, değerlendirme sonunda, soruşturma dosyasının geldiği aşama, Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaası ve şüphelilerin Yunanistan'da ikamet ettikleri de dikkate alınarak E.V. ve A.T. hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının ayrı ayrı 25 bin lira güvence bedeli yatırmak kaydıyla kaldırılmasına karar verilmişti.

Haklarındaki yurt dışı çıkış yasağı kararı teminatla kaldırılan E.V. ile A.T. mahkeme kararı gereği 50 bin liralık teminatın maliye veznesine yatırılması sonrası 10 Aralık'ta Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçmişti.

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