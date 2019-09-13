Edirne'de 833 düzensiz göçmen yakalandı Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 833 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudutbirlikleri, yaptıkları çalışmalarda sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Havsa, Enez, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, Cezayir, İran, Yemen, Filistin, Mısır, Pakistan, Bangladeş, Tunus, Somali ve Vietnam uyruklu 833 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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