Edirne'de 777 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 777 düzensiz göçmeni yakaladı.09 Temmuz 2019 Salı 15:54
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınabağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerindeki iki gündeki denetimlerde yakalanan İran, Mısır, Gine, Somali, Fas, Libya, Afganistan, Pakistan, Filistin, Irak, Cezayir, Suriye ve Bangladeş uyruklu 777 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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