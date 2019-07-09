0553 313 94 23

Edirne'de 777 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 777 düzensiz göçmeni yakaladı.

09 Temmuz 2019 Salı 15:54
Edirne'de 777 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınabağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. 

Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerindeki iki gündeki denetimlerde yakalanan İran, Mısır, Gine, Somali, Fas, Libya, Afganistan, Pakistan, Filistin, Irak, Cezayir, Suriye ve Bangladeş uyruklu 777 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:54
  1. Edirne
  2. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  3. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  4. Uzunköprü
  5. Meriç
  6. İpsala
  7. İran
  8. Mısır
  9. Gine
  10. Somali
  11. Fas
  12. Libya
  13. Afganistan
  14. Pakistan
  15. Filistin
  16. Irak
  17. Cezayir
  18. Suriye
  19. Bangladeş
  20. düzensiz göçmenler
  21. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fındıklı açıklarında hortum çıktı
    1. Fındıklı açıklarında hortum çıktı
    2. Afyonkarahisar'da orman yangını
    3. Açık Hava Sinema Günleri 10’da
    4. Yaz spor okulları başladı
    5. Söke CHP’den ADD ve Şehit Aileleri..
    6. Esmer şeker hafızayı zayıflatıyor! |..
    7. Ünlü anketçiden bomba açıklama: AK..
    8. Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı: 2..
    9. Köln Diyanet Merkezi için yapılan..
    10. Söke Belediyesi Yaz Kurslarında 2 Bin..
    11. Devrekliler İstanbul’da bir araya..
    12. Marmarisli gazetecilere yeni basın..
    13. Ambalaj atığı tesisi çevre..
    14. Manisa’da tasarruf dönemi
    15. Husilere bağlı mahkemeden 31 kişiye..
    16. Başkan Esen, projelerini anlattı
    17. İl Koordinasyon Kurulu 3. dönem..
    18. İstanbul'da cildiye randevu cildiye..
    19. Mersin’in 5 yıllık ulaşım planı masaya..
    20. Adıyaman’da orman yangını
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!