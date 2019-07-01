0553 313 94 23

Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 515 düzensiz göçmen yakalandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:33
Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Uzunköprü, Lalapaşa, Keşan ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Tunus, Afganistan, Filistin, Libya, Cezayir, Pakistan, Fas, Mısır, Irak, İran, Suriye ve Yemen uyruklu 515 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:33
  1. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  2. İpsala
  3. Uzunköprü
  4. Lalapaşa
  5. Keşan ve Meriç ilçeleri
  6. Tunus
  7. Afganistan
  8. Filistin
  9. Libya
  10. Cezayir
  11. Pakistan
  12. Fas
  13. Mısır
  14. Irak
  15. İran
  16. Suriye ve Yemen uyruklu
  17. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  18. İl Jandarma Komutanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişlerinden Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanlık seçimlerine ilişkin açıklama
    1. Dışişlerinden Moldova Cumhuriyeti..
    2. İl Başkanı Gültekin Yıldız’dan deprem..
    3. GÜNCELLEME - Damadın silahla vurduğu..
    4. Bilecik’te Ankara Ekspresi heyecanı
    5. Edirne'de trafik kazaları! Yaralılar var
    6. Elektrik kontağından çıkan yangın 2..
    7. Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı..
    8. Çocuklarına şiddet uyguladığı iddia..
    9. İstanbul Valiliği’nden ‘Atatürk’..
    10. Denizli Valiliği’nden imara barışı..
    11. Hong Kong’da suçluların Çin’e iade..
    12. Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor
    13. TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri..
    14. Muğla'da orman yangını
    15. Malatya Kayısı Festivaline hazır
    16. Sudan’daki askeri gösterilerde ölü..
    17. Oto yıkamacıdan "yüz güldüren" kampanya
    18. Nijerya'da tekne battı! Ölü ve..
    19. Kapalıçarşı'da altın
    20. Anız yakanlara her dekar için 60 lira..
    21. Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk..
    22. İstanbul Valiliği'nden Atatürk..
    23. Ağrı’da “Okul Yöneticilerine Mesleki..
    24. Mevcut parklar da yenileniyor
    25. Belediye personelinin nezaketi, sokak..
    26. Nijerya'da yolcu teknesi battı
    27. Aydın'da makilik alanda yangın
    28. Nusaybin Ticaret Borsası’ndan Türkçe..
    29. "Ben yeşilde geçtim" deyip çarptığı..
    30. TOKİ 2019 şehit aileleri, harp ve..
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama