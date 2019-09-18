Edirne'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.18 Eylül 2019 Çarşamba 17:32
Edirne'nin Keşan ilçesindeki operasyonda 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ilçe çıkışında 4 aracı durdurdu.
Kontrollerde, Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere ait can yeleği ve simidi ile bot ele geçirildi.
Düzensizgöçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Organizatör olduğu iddiasıyla Ü.E. ve D.V. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
YORUM YAZ