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Edirne’de 29 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir minibüs içerisinden 29 kaçak göçmen çıktı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:03
Edirne’de 29 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir minibüs içerisinden 29 kaçak göçmen çıktı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan hareket ederek Edirne’ye göçmen ticareti yapmak için bir minibüs geleceği bilgisi üzerine Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Titiz çalışmaların neticesinde polis ekipleri, söz konusu aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde araçtan 29 kaçak göçmen çıktı. Araç sürücüsü ve 29 kaçak göçmen gözaltına alındı. Göçmenler tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:03
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