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Edirne'de 236 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 236 düzensiz göçmen yakalandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:47
Edirne'de 236 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. 

Uzunköprü, Keşan ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Afganistan, Pakistan, Filistin, Fas, Irak, İran, Suriye ve Bangladeş uyruklu 236 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:47
  1. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  2. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  3. Afganistan uyruklu
  4. Pakistan uyruklu
  5. Suriye uyruklu
  6. Filistin uyruklu
  7. Fas uyruklu
  8. Irak uyruklu
  9. İran uyruklu
  10. bangladeş uyruklu
  11. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  12. Uzunköprü ilçesi
  13. keşan ilçesi
  14. Meriç ilçesi

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