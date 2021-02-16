Yüz yüze eğitim yarın var mı Edirne | Bazı şehirlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Edirne'de olumsuz hava şartları sebebiyle yüz yüze eğitim 15 Şubat’ta başlayamadı. Peki, Edirne yüz yüze eğitim ne zaman?

Edirne okullar tatil mi 17 Şubat | Edirne yüz yüze eğitim ne zaman?

Edirne’de yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü olumsuz hava koşulları sebebiyle başlamadı. Köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü başladı. 17 Şubat’ta okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.