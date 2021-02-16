  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Edirne okullar tatil mi 17 Şubat | Edirne yüz yüze eğitim ne zaman?
Eğitim

Edirne okullar tatil mi 17 Şubat | Edirne yüz yüze eğitim ne zaman?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak Edirne | Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime köy okullarında 15 Şubat'ta başlanıldı. Ancak bazı şehirlerde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime başlama tarihi ertelendi. Peki, Edirne'de yarın okullar açık mı? Edirne yüz yüze eğitim başladı mı? 17 Şubat yüz yüze eğitim başlayacak mı Edirne

Yeniakit Publisher
2021-02-16 17:22:00 -
Edirne okullar tatil mi 17 Şubat | Edirne yüz yüze eğitim ne zaman?

Yüz yüze eğitim yarın var mı Edirne | Bazı şehirlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Edirne'de olumsuz hava şartları sebebiyle yüz yüze eğitim 15 Şubat’ta başlayamadı. Peki, Edirne yüz yüze eğitim ne zaman?

Edirne okullar tatil mi 17 Şubat | Edirne yüz yüze eğitim ne zaman?

Edirne’de yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü olumsuz hava koşulları sebebiyle başlamadı. Köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü başladı. 17 Şubat’ta okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

İstanbul'da kaç gün tatil? İstanbul'da yüz yüze eğitim tatil mi edildi?
İstanbul'da kaç gün tatil? İstanbul'da yüz yüze eğitim tatil mi edildi?

Eğitim

İstanbul'da kaç gün tatil? İstanbul'da yüz yüze eğitim tatil mi edildi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var

Irak'ta dün gece saatlerinde bir patlama yaşandı. Erbil'de meydana gelen patlamanın İran destekli milis gruplar tarafından yapıldığı belirti..
Dünya bu sözleri konuşuyor: ABD Erdoğan'a boyun eğdi
Medya

Dünya bu sözleri konuşuyor: ABD Erdoğan'a boyun eğdi

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesi sonrası ABD ile Türkiye arasında 24 saat içinde yaşananlar dünya basını..
Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu
Gündem

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay