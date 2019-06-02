Edirne lise taban puanları 2019 Edirne lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Edirne lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019.

MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi taban puanları

KEŞAN / Keşan Fen Lisesi taban puanları

UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Edirne Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERKEZ / Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

UZUNKÖPRÜ / Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

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