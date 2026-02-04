  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem, ‘Jet’teki VIP’teki fuhuşu anlat Bir kutu ilaç bir bardak çorbayla algı yapıyor! İşi gücü fırıldaklık Çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri temin ediyorlardı! 47 zanlı yakalandı Sözleşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe, dünya yıldızı N’Golo Kante'yi renklerine bağladı Kolombiya lideri Petro “ABD Başkanı Trump ile görüşme "pozitif" geçti” Petro'ya Trump ayarı Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı Yurdun batısından sağanak geliyor! Doğu illerinde ise kar kapıda Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden acı haber! Rahatsızlanan Astsubay Talat Okur şehit düştü
Gündem Edirne için turuncu alarm! Yarın gök yarılacak, tedbirini almayan yolda kalacak
Gündem

Edirne için turuncu alarm! Yarın gök yarılacak, tedbirini almayan yolda kalacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Edirne için turuncu alarm! Yarın gök yarılacak, tedbirini almayan yolda kalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2026 kışının en sert günlerinden biri için Edirne halkını acil koduyla uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, metrekareye düşecek yağış miktarının sel ve su baskınlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunurken, vatandaşların özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmasını istedi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

 

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada; yarın, öğle saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimlerinde (İpsala, Meriç, Keşan ve Enez) kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti. (DHA)

 

 

Meteoroloji'den hayati uyarı
Meteoroloji'den hayati uyarı

Gündem

Meteoroloji'den hayati uyarı

Meteorolojiden çok kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden çok kuvvetli yağış uyarısı

Gündem

Meteorolojiden çok kuvvetli yağış uyarısı

Yağış, Rüzgâr, Risk… Meteoroloji’den Türkiye geneli için kritik uyarılar
Yağış, Rüzgâr, Risk… Meteoroloji’den Türkiye geneli için kritik uyarılar

Gündem

Yağış, Rüzgâr, Risk… Meteoroloji’den Türkiye geneli için kritik uyarılar

Meteorolojik veriler için yerli dron METRON geliyor
Meteorolojik veriler için yerli dron METRON geliyor

Teknoloji

Meteorolojik veriler için yerli dron METRON geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23