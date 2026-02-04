Edirne için turuncu alarm! Yarın gök yarılacak, tedbirini almayan yolda kalacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2026 kışının en sert günlerinden biri için Edirne halkını acil koduyla uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, metrekareye düşecek yağış miktarının sel ve su baskınlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunurken, vatandaşların özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmasını istedi.
MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada; yarın, öğle saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimlerinde (İpsala, Meriç, Keşan ve Enez) kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti. (DHA)